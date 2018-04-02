憲兵202指揮部全面換裝 提升快速反應能力

2018-04-02 18:06

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵202指揮部為強化所屬單位人員執勤便捷性，自4月1日起進行換裝，新增的包括印有憲兵字樣的戰術背心、腿掛式槍套（依勤務性質配掛）等，為第一線的執勤人員所著裝備進行提升，同時結合任務需求。

憲兵指揮部今天表示，本次換裝重點在於能靈活穿著、快速反應等條件，更換勤務小帽等8項，執勤時能兼顧儀態端莊及符合勤務需求，可有效提升應急制變能力。

軍方官員表示，憲兵人員換裝，先由衛戍大台北的202指揮部開始，接著北部與中部南部的憲兵部隊則會依據時程進行換裝作業。