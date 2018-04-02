國民黨市黨部主委接任 議長缺席的原因是…

國民黨基隆市黨部２日舉辦主委交接布達典禮，副主席郝龍斌、新任主委黃希賢與議員候選人高呼打贏三合一選舉；但是卸任主委、議長宋瑋莉卻缺席。（記者俞肇福攝）

2018-04-02 17:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕「市長要贏、議員過半、里長席次極大化！」中國國民黨基隆市黨部2日舉行新任主任委員佈達典禮，由副主席郝龍斌主持，將打贏年底選戰重任交給新任主委黃希賢；郝龍斌、黃希賢與議員候選人齊聲高喊年底選舉，堅信團結一心，基隆年底選戰一定贏。

交接佈達典禮中，卸任主委的基隆市議長宋瑋莉卻缺席，據稱是因為市議會教育小組安排了考察。

郝龍斌致詞還是沒有忘記宋瑋莉，特別感謝宋在去年8月臨危受命，肩負起擔任市黨部主委的艱巨任務，更肯定宋瑋莉的包容與大度，讓基隆市長提名人選能夠順利產生。

國民黨提名基隆市長參選人謝立功致詞時表示，民進黨執政後，從中央到地方亂象叢生，老百姓在民生經濟上遭受到莫大的痛苦，「空氣的污染、食安的污染大家可以看得見，政治上的污染我們要用心去揭發」，揭發民進黨的居心叵測，要「用選票教訓來民進黨」。

黃希賢致詞時表示，自己是土生土長的基隆人，接任主委要和現場的與會人士、所有的黨員及市民交心。他表示，他年幼時經歷過生活困頓的年代，在國民黨帶領下，看到台灣經濟復甦、起飛，深深體會到執政黨及執政者的用心是國家進步的主因，因為不忍心看到國民黨過去的努力，在民進黨執政下盡成空，接下基隆市黨部主委，希望用自己的一點心力來改變現狀。

宋瑋莉原本也爭取參選下屆市長，元月28日上午市黨部公布民調，謝立功險勝，下午卻爆出民調是大烏龍，宋瑋莉反而逆轉險勝；沒想到宋瑋莉勝出卻不見喜色，最後宣布禮讓謝立功、團結為勝選。