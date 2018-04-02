民進黨三星鄉鬧分裂 現任鄉長挑戰同黨議長

2018-04-02 16:35

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨今年1月舉辦三星鄉縣議員初選民調，落敗的三星鄉長黃錫墉質疑過程不公，多次向縣黨部申訴，但都被「已讀不回」；黃錫墉今不滿，宣布將用無黨籍身分投入下屆議員選舉；他還強調，「若選輸就退出政壇！」；對此，縣黨部及同黨籍議長陳文昌則表示，尊重黃的想法。

三星鄉僅1席縣議員，民進黨籍現任議長陳文昌爭取連任，黃錫墉屆滿要轉換跑道，兩人用電話民調決定誰勝出，最後由陳文昌以60％支持度勝出，遠高於黃錫墉30％。但1月23日民調當晚，黃指控陳文昌陣營派員到民宅「接電話」，質疑民調過程不公，向縣黨部申訴未果後，轉向黨中央申訴；黨中央也在2月底回函，要求縣黨部「依規定辦理」。

事隔1個多月，黃錫墉不滿黨部未依黨中央回函給予答覆，今上午宣布以無黨籍身分投入下屆議員選舉，還向陳文昌喊話，「我接受你的挑戰！」。

黃錫墉批評，他等了70幾天，縣黨部卻遲遲未針對民調過程給予交代，經過選民勸進以及沉思，才決定參選到底，「賭一口氣」，若選輸他就退出政壇。

黃錫墉還是民進黨黨員，若以無黨身分參選，意味退黨；但他說，「我不會讓黨部以違紀之名開除黨籍，會選在8月底登記前，自行暫別民進黨」。

由於三星鄉國民黨陣營目前還未有人選浮出檯面，未來是否與藍營合作，黃則斬釘截鐵說「不會，我走自己的路」。

對此，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，尊重黃的看法，但距登記還有4個月，如果有違紀事實，就依黨紀處份；至於黃錫墉指控民調不公部分，已進入司法程序，等判決結果出爐在做處理。

面對同黨同志叫陣，陳文昌則說，參選是個人自由也是權利，他尊重黃錫墉決定，也會繼續支持三星鄉親的認同，為年底選戰全力以赴。