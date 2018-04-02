新莊國際創新園區動土 可望創5千工作機會

位於新莊副都心的新莊國際創新園區暨停車場興建營運移轉案」今天舉辦開工典禮。（記者葉冠妤攝）

2018-04-02 14:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕全國第1個由民間開發的雲端園區「新莊國際創新園區暨停車場興建營運移轉案」今天開工，將打造北台灣最大的傳統製造業雲端創新升級聚落，除產業辦公室，另有酒店、購物商場等，最快可在2020年4月完工，屆時可望創造5000個工作機會，帶動新莊副都心周邊商機。

新北市長朱立倫表示， 新莊區是新北市近年來建設最多、成長最快速的地區，尤其「新莊國際創新園區」所位處的新莊副都心，具備完善交通條件，可由台64、65號快速道路連接國道，還有捷運新莊線、機場線與環狀線環繞；而宏匯集團投資的「新莊國際創新園區」與去年動工的「新莊Au捷運商城」，投資總金額達90億，對促進在地就業與經濟繁榮有非常大的幫助。

新北市經發局說明，新莊國際創新園區招商案包括停車場及商業用地共1.6公頃，停車場用地規劃打造地下3層、地上39層的商辦大樓「新北宏匯i-Tower」，引進200家產業辦公室，並納入停車場、購物商場、美食餐飲、商用服務等多元化設施，商業區用地則將興建地下4層，地上21層的國際商務旅館「新莊凱悅嘉軒酒店」，將有餐廳、會議區與文化創意展演空間。