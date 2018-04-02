中選會主委：支持立委選區劃分公式入法

2018-04-02 14:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對南部立委質疑高雄、屏東立委將少一席，中選會採第7屆劃分算法不公平。中選會主委陳英鈐今日在立法院內政委員會表示，他支持將立委選區劃分公式入法，要採用第4屆、第7屆或其他劃分方式，中選會不預設立場，只要立法院有立新法，給中選會2、3個月時間，就能重新劃分選區。

立法院內政委員會今邀中選會主委陳英鈐進行「公民投票法修正後現行公民投票制度運作之檢討」專案報告，並備質詢。

依「公職人員選舉罷免法」規定，立委選區每10年檢討一次，中選會今年2月決議，第10屆立委選舉席次採「一席保障」加「漢彌爾頓法」計算，高雄市、屏東縣各減一席，新竹縣、台南市各增一席，該案仍須經立法院同意，最後立委選區劃分國會保留事項。

陳英鈐備詢表示，他支持將選區劃分公式入法，中選會不會預設立場，只要有新法給中選會，便可在2至3個月時間重新劃分選區。

陳英鈐也說，高雄市、新竹縣、台南市都把重新劃分選區的結果送到中選會，懇請屏東縣選委會遵照決議，將選區重新劃分出來。待地方選委會都送到中選會後，預計4月底召開公聽會，邀請各黨派代表陳述意見，5月提給委員會做最後確認，預定在法定時程5月底前，將選區劃分草案送到立法院。