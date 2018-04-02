台灣旅行法通過 總統：歸功美國會對台灣堅定支持

2018-04-02 14:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午頒授美國眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南「特種大綬卿雲勳章」，表彰她促進台美關係發展的貢獻。

總統致詞時表示，過去30年來，羅斯蕾緹南在美國國會大力支持台灣，促進台美關係的發展，她很高興代表台灣人民頒贈特種大綬卿雲勳章，感謝貢獻。

總統提到，羅斯蕾緹南除了推動很多對台灣友好的重要法案及議題，也曾經在國會召開多場以台灣為題的聽證會，並且敦促美國行政部門應依據《台灣關係法》，履行對台軍售的承諾。

總統指出，在經貿關係上，羅斯蕾緹南也支持台美洽簽「自由貿易協定」（FTA），強化彼此的夥伴關係。對於台灣的國際參與，羅斯蕾緹南更是積極發聲，支持台灣參與「世界衛生大會」及「國際民航組織」等國際組織。雖然今年底即將任滿卸下公職，依然持續將台美的友好情誼傳承給新進議員，幫助台灣結交更多好朋友。

總統也歡迎美國眾議員譚妮（Claudia Tenney）首次來訪，與台灣有更深入的交流。她指出，上個月《台灣旅行法》正式生效，台美關係又往前邁進一步，這些都要歸功於美國國會對台灣的堅定支持，也感謝2位議員連署支持這項法案。

總統表示，台美之間堅實長久的友誼，是許多人的努力，逐步累積的心血，她再次特別感謝羅斯蕾緹南多年來的付出，「我們永遠珍視這份情誼，歡迎您之後也常來台灣走走」。她也期待，未來台美關係不斷提升，透過各領域的合作，共同創造更多豐富的成果。

羅斯蕾緹南受勳後致詞表示，再過8天就要歡慶《台灣關係法》進入第39週年，她感到此刻台美關係再堅實不過，最好的例證就是「美國在台協會」幾個月後即將啟用的辦公大樓。

羅斯蕾緹南提及，她出生於古巴，在8歲時和家人被迫逃離當時的卡斯楚政權。因為這樣的背景，讓她對台灣人民感到格外親近，也讓她能切身體驗，遭受共產政權侵害的感受，因此對抗高壓政權一直以來是她在國會中的首要任務。

羅斯蕾緹南指出，台灣擁有蓬勃發展的民主、開放的社會、新聞及言論自由，身為亞太地區的自由燈塔，有強健的經濟實力，是美國關鍵盟友，同時也向世界展示，當自由意志、創新、創意等價值能夠貫徹時，會如何開花結果。因此，無論是洽簽新的貿易協定、軍購方案、增進台灣與拉丁美洲國家間的關係、抑或強化台灣在國際組織的參與，一定會盡全力和台灣合作，確保台灣能抵禦中國的脅迫打壓。