綠捷機電標還在工程會釋疑？ 桃市議員轟：早就回函2次

桃園市政府捷運工程局代理局長陳文德（第二排右一）、原本為捷運工程處長的副局長廖振遠（第二排右二）今天到議會工作報告，被追問綠線捷運進度與發包過程。（記者陳昀攝）

2018-04-02 14:07

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府交通局與3月19日剛揭牌的捷運工程局今天到議會工作報告，綠線捷運的進度、發包過程仍引來砲聲隆隆，市議員魯明哲、舒翠玲還指出，市長鄭文燦3月19日參與捷工局揭牌時針對綠捷機電標疑慮表示，市府已送公共工程委員會釐清，但工程會早在2月初、3月初就已各回函市府一次，市府卻遲遲不做決定，還對外持續表示要交由工程會釋疑，他們痛斥，此舉根本就是在裝傻，背後動機可議，「不達目的就永遠不公布嗎？是不是非得要跟工程會溝通到廢標才公布？」

副市長游建華回應說，當時因為開標過程有疑慮，交通局請示公共工程委員會，回函後市府認為問題必須再釐清，因此再回函重新請示，絕非隱瞞；魯明哲不接受，仍痛批他鬼扯。

不只藍營議員質疑不斷，同黨的市議員范綱祥都忍不住痛批，3月初交通局公開表示今年中旬會完成發包，不到1個月的捷工局報告卻將時程改為今年底，且沒有說明原因，一次次的延宕只會讓市民失去信心。

另外，市議員魯明哲、梁為超指出，機場捷運延伸中壢線，原本預計2019年就要完工，鄭文燦上任後竟然延至2027年，「怎麼好意思說出口？讓大家等這麼11年這麼久？」

桃園市捷運工程局代理局長陳文德表示，一切會按照工程會函示辦理，後續也會在官網公開捷運工程進度。