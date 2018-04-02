街頭擺攤、輕佻文宣惹議 國防部下令：嚴禁不當招募活動

官兵在街頭擺攤招募，引發爭議。（圖擷自臉書粉專「解讀國軍新聞」）

2018-04-02 13:28

〔記者羅添斌／台北報導〕基層官兵為配合國防部達成官兵招募目標，近來走火入魔，除了接連有官兵以幾近輕佻的文宣招募外，還有官兵在街頭擺攤，引發高度爭議，國防部今天下令，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象。

國防部今天表示，101年「募兵制」實施計畫訂定志願役人力目標為90%，目前國軍兵力總員額為21萬5千，扣除維持員額（學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪）1萬9千及文職、聘僱（7900餘人），軍職編制計18萬8千餘人。

國防部說，以計畫目標90%計算，需16萬9千餘人，推估近3年人力成長，預判107年底志願役兵力可達15萬2千餘人，編現比為81%，尚缺1萬7千餘人。

國防部今天並且表示，截至3月底各項招募班隊成效均較去年（106）有明顯成長，鑑於近期部份個別街頭招募活動與輕佻文宣等不當行止，國防部於3月30日邀集全軍旅級以上單位主官（管），召開檢討會，要求國軍招募文宣應以強調守護家園、保衛國家之「國軍核心價值」與「軍人專業特性」為主軸。

在招募重點上，國防部要求營連級部隊應專注戰訓本務，招募置重點於留營輔導、新訓轉服、營內懇親宣導及社團活動，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象。

國防部強調，國軍自101年起實施徵募轉型，義務役逐年減少，志願役人力均逐年持續成長中，年底義務役離營後，常備部隊將全數由志願役人力擔任，將持續採多元招募管道、質量併重及強化各項招募留營等配套措施，招募優質青年加入國軍，維持可恃戰力，確保國家安全，籲請國人給予支持及鼓勵。