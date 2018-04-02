民調輸會不會脫黨參選？ 周錫瑋：也問問侯友宜

對於初選民調結果，周錫瑋表示自己很有信心。（記者何玉華攝）

2018-04-02 12:57

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長初選全民調，明天展開3天，新北市前副市長侯友宜今天在立法院為12名參選議員的新人組成的「藍色新力量」站台，頗有「母雞帶小雞」的氣勢，對手周錫瑋認為，現在會一直有這種他們製造出來的感覺，但他直接面對民眾，對自己的民調有信心。

對於民調結果，周錫瑋多次被問到如果輸了，會不會脫黨?周錫瑋今天除了強調自己不會脫黨參選，罕見地語氣微怒、連兩次對媒體、民眾說「為什麼你們從頭到尾沒有問過侯先生，侯先生也沒有回答過，如果侯先生的民調輸，他會不會脫黨參選」?

周錫瑋說，這半年多來，他勤走基層，非常謝謝議長蔣根煌跟很多議員，還有立委林德福、羅明才及許多地方人士的支持；也再次提到，包括新北市長朱立倫都應該出來說明，到底動用了多少新北市政府政府的資源，來壓抑地方的民間團體，甚至讓議員必須陪著侯參選人出來造勢，這都是反民主的事情，會被人民唾棄。

周錫瑋說，他聽到基層期待，選一個真正賢與能的人、不要指定接班人、已經給某某些人8年的機會，不該再給第二次的機會；要的不只是安居樂業，還要繁榮進步。他也希望用鄉村包圍都市，從基層包圍新北市政府的作法，在未來幾天，謹慎、努力爭取選民的認同勝出。