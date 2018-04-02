國民黨稱黨產合法取得 黨產會秀「翠鳳樓舞場」史料打臉

黨產會公布「中國國民黨台北市黨務指導員辦事處」發公函給台灣省行政長官公署秘書處，告知台北市黨部部址無著落，指定京町翠鳳樓舞場「指撥」的國有財產給國民黨當黨部。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-04-02 12:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨昨日在屏東縣黨部舉行「小組長幹部研討會」，由行管會主委邱大展講授「黨產有那麼邪惡？」課程，提及國民黨的黨產都是合理與合法取得；行政院黨產會委員今日強烈質疑，國民黨以前要設黨部，就發函要求政府「指撥」辦公室，更指定要精華地段京町「翠鳳樓舞場」，難道這樣也是合情合理。

邱大展在課程中聲稱，國民黨的黨產都是合理與合法取得，不是空口說話，全部都有文獻可考證，卻受到不當黨產委員會不斷抹黑與打壓，國民黨會窮盡一切力量討回公道。

針對國民黨聲稱被「抹黑」，主張黨產合法取得。黨產會秀出國史館珍藏的「國產變黨產」檔案，揭露國民黨在1946年8月19日，由國民黨台北市黨務指導員辦事處發公函，給台灣省行政長官公署秘書處，告知台北市黨部「部址仍告無著」，並開出三大條件要官方撥一棟不動產給黨做為黨部使用。

公函指出，市黨部希望房屋所具條件為：一、城內區域便於聯絡民眾。二、可容三十至五十人之辦公使用。三、有可資集會之禮堂，茲查京町（今北市博愛路、開封街、武昌街一帶）翠鳳樓舞場，其規模地點尚堪適用。

公函寫道，經函商台北市政府及市日產處分會指撥在案，謹特再達貴處，請就上開地點代為及早分配，以利黨務為禱。

事後，1946年8月28日，台灣省行政長官公署秘書處立即函覆國民黨台北市黨務指導員辦事處，主旨載明「所需辦公房屋已代轉函台北市公用房屋分配委員會照撥。」

黨產會委員強調，國民黨的龐大黨產，有諸多歷史文獻可考，所取得財產是否具有正當性，是否符合實質法治國原則，「是否如指摘的抹黑云云，相信社會自有賢明判斷。」

委員提及，如本件國民黨發函要求「指撥」辦公室，政府即允許照撥給國民黨，「資深公務員出身的邱主委，難道認為這種情況是合理合法？」