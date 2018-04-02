立委憂元首行程外洩 國安局：沒有查獲洩密案

總統維安頻出包，立委憂心行程情報外洩危及元首安全，質詢國安局是否有查出內部洩密案件？國安局副局長周美伍今對此表示，目前沒有查獲洩密案（記者方賓照攝）

2018-04-02 12:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統維安頻出包，立委憂心行程情報外洩危及元首安全，質詢國安局是否有查出內部洩密案件？國安局副局長周美伍今對此表示，目前沒有查獲洩密案，但元首行程牽涉多個單位，「實際狀況不敢說，我沒涉及到管理這塊」。

總統維安過去一年來屢屢爆出負面新聞，包括桃色糾紛、洩密隱憂與近期的官邸外清槍誤擊案。民進黨立委羅致政在質詢時羅列自去年以來多項維安漏洞，包括反年改抗議團體到總統官邸爬牆、總統赴政戰學校車隊半途遭攔截與辜點潑漆等，甚至連總統未公開的視察資通電軍指揮部行程，都遭到抗議人士掌握；羅致政認為，總統行程如此頻繁地曝光，顯示可能存在系統性的情報外洩問題，「查出來沒有？」

周美伍對此表示，「當然有查」，但未直接回應是否有相關案情，僅表示相關行程牽涉到的單位比較多。羅致政繼續追問究竟有沒有相關案情？周美伍才回答，「實際狀況不敢說，我沒涉及到管理這塊」，但也說到內部改善防範機制，努力確保情報安全。副局長陳國恩則說，總統前往任何一個地點，勤務人員前往也就會讓許多人知道。

國安局答詢時也表示，到目前為止內部沒有因為洩密被懲處或移送司法程序調查的案件。羅致政擔憂地說，「是無能查案還是無心查案？」因維安出包，若僅檢討，卻「沒有找到漏洞」，總統安危值得擔心。

國民黨立委江啟臣與林麗嬋也都憂心維安出包問題，林麗嬋說，總統周圍維安人員從性騷擾案、酗酒、染毒到清槍誤擊，根本不是「螺絲鬆了」，是「螺絲根本不見了」。對於維安出包，特勤中心副指揮官坦言，維安計畫規劃縝密，「問題在於人的執行」，而目前個案都是個人疏失，上述案例也已進入司法程序。立委則強調，這些是總統維安最大的危機，要求國安局提出報告說明。