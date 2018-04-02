農業金庫擬投入新南向 親民黨：拿人民的錢去賭

2018-04-02 12:07

〔記者林良昇／台北報導〕政府推動新南向政策，立法院親民黨團質疑政府打算將全國農業金庫近7千億元投入政府開發援助計畫（ODA），但無完整計畫，只有簡報資料，親民黨團質疑，是將人民的錢當作免費賭資去操作高風險賭局，無法認同。

親民黨團總召李鴻鈞表示，ODA有其風險，沒有一家民間銀行參與，政府就把目標放在農業金庫，想透過國際放貸操作調整體質，但新南向國家沒有我國邦交國，投入7千億元，變數很大，而行政院到現在無法提出計畫案，只有簡報資料說明。

李鴻鈞指出，我國重大工程都是國外廠商承包，台灣是否有廠商參與新南向也是未知數，政府要南進的話，應該要找風險低的方法，例如台灣最強的是醫療，應該培育台灣種子醫生，也可把台灣的防災訓練，與國外合作。

親民黨立委周陳秀霞表示，農業金庫多年來投資導致巨額虧損，也被監察院糾正，政府卻當作耳邊風，把農漁民血汗錢拿去投資ODA，卻有太多不確定性，沒有充分保障，讓它成為民進黨的小金庫，這些資金應該要多投資台灣、投資農民。

無盟立委高金素梅說，新南向國家中，沒有一個跟台灣有外交關係，我國政府把錢放貸出去，對方的國家用什麼具保？當地銀行或財政部是否願意具保？我國政府都沒有說明，就要把錢貸出去，並不妥當。