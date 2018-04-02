少康專案重要牽線人 隱身巷弄賣餅20年

提供許多重要中國軍事情報的邵正忠、劉連昆，靈位供奉在軍情局內的「戴雨農（戴笠）先生紀念館」二樓忠烈堂，圖：軍事情報局提供。（資料照）

2018-04-02 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕「少康專案」是軍情局90年代針對中國軍事的重要滲透及策反工作，在當時為軍情局提供許多中國的重要軍事情報，這張諜報網能成型，孫佩霞為重要關鍵之一，孫佩霞偶然遇到中國總後勤部軍械部的大校「少康一號」邵正宗，後來將邵正忠介紹給同居人張志鵬，諜報網逐漸成形；1999年少康專案失事後，孫佩霞隱姓埋名賣了20年蔥油餅。

根據《中國時報》報導，1999年少康專案失事，邵正忠與「少康二號」劉連昆遭槍決後，孫佩霞在台北公館巷弄賣蔥油餅，一賣就是20年，孫佩霞表示，看到昔日同學都會別過臉遮掩，深怕被認出，覺得對邵正忠與劉連昆內疚，有時在半夜會不禁痛哭，希望能去中國向他們的家屬致意。

孫佩霞是張志鵬的員工、同居人，張志鵬為台商，因認為老人容易蒙混身分，被吸收為軍情局外圍時，已超過70歲；有次孫佩霞坐上深圳到澳門的船時，在船上偶然認識邵正忠，邵正忠再讓她與劉連昆相識；她說，他們兩人個性剛好相反，劉連昆個性溫和，邵正忠則是為人海派；張志鵬1992年透過孫佩霞認識邵正忠，進而吸收邵正忠、劉連昆進我國軍情局，少康專案失事前，張志鵬從中國逃往美國，請孫佩霞找香港《亞洲周刊》曝光少康專案，張志鵬返台後，軍情局沒有理會他，張志鵬氣得揚言要去向中國全盤托出，備好機票準備出發時，在機場被攔下，軍情局之後照顧張志鵬到他過世。

孫佩霞說，她與張志鵬同居，直到張志鵬前年過世，兩人沒有婚姻名分。孫佩霞說，她雖非情報員仍怕出事，香港張志鵬的帳戶目前還有情報局轉帳的少康案經費20多萬港幣，她不敢去領，2016年2月，94歲的張志鵬過世，孫佩霞很感謝軍情局長劉德良，張志鵬後事都是由軍情局出面安排的。