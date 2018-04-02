元首維安包括「馬英九趴趴走」3個月動員16萬兵警

國安局報告，元首維安包括卸任的馬總統、吳副總統。（資料照）

2018-04-02 11:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國安局報告透露今年已動員16萬餘人次兵警力，進行元首維安特種勤務，顯示維安人力需求高。民進黨立委羅致政詢問特種勤務範圍，國安局副指揮官周廣齊答詢時進一步說明，所謂16萬餘人次包括現任與卸任的正副元首維安，前總統馬英九與前副總統吳敦義的維安行程都包括在內。

立院外交國防委員會今天邀請國安局、警政署、憲兵指揮部等單位，就「元首維安執行狀況、特勤人員訓練、維安情資蒐集與陳抗維安執行策略」進行報告並備詢。根據國安局報告，今年（107）至今已經執行特種勤務超過3000場次，總計動用兵、警力達16萬餘人次。

羅致政質詢時問及，3000場次的計算方式，因僅指今年內，外界可能會誤解認為是蔡總統任內的維安需求特別高？周廣齊說，所謂3000場次，實施範疇包括官邸、蒞臨場所和線上，若有3個蒞臨場所，則也計算為3個場次。羅致政追問維安勤務實施對象，「所以馬英九趴趴走也算？」周廣齊答說，特種勤務動員16萬餘人次，包括現任與卸任的正副元首維安，「馬總統、吳副總統都算」。

羅致政強調，報告應寫明，因為很容易誤導，讓人認為是蔡總統和陳副總統的維安需求在過去3個月內多達3000場次，「這筆帳不能都算在蔡總統和陳副總統身上」。