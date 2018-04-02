不只廈門大學！ 管中閔被爆曾赴中國地質大學兼職

台大財金系教授管中閔因涉及多項敏感議題，至今仍未獲教育部核准上任台大校長一職。（資料照）

2018-04-02 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕台大財金系教授管中閔因涉及多項敏感議題，至今仍未獲教育部核准上任台大校長一職，日前他被爆出2005年起赴中國廈門大學等學校長期違法兼職，今天再被爆料，曾赴中國武漢地質大學教經濟學，還獲頒客座教授證書。

根據《蘋果》報導，管中閔日前才被爆出到中國廈門大學等校非法兼職，今天則被民眾發現，中國地質大學MBA教育中心的資料顯示，管中閔被該校列為外聘教師。該爆料民眾還諷刺，管應該很缺錢，才會到中國多所大學兼職。

針對赴中兼職一事，台大表示沒有回應，不過3月底的台大在校務會議上表明，管赴中國未違反法規，台大人事室也稱，管赴陸僅參加國際會議等，均為1至13天的短期行程，符合相關規範。

另外根據「Hi-On鯨魚網站」日前貼出的數張管中閔個人英文履歷則指出，管中閔2005年起在廈門大學、2006年起在華中科技大學、2007年起在西安交通大學等多所大學兼課，而在2006年管中閔給華中科技大學的一份「中文履歷」內，明確記載2005年4月至今中國廈門大學兼職教授。

目前管中閔還未出面回應此事，不過他昨天發聲明指出，教育部推諉懈怠，不准核其聘書，威脅教部及相關人員自應承擔法律責任，強調自己會堅持到底。