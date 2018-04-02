攻堅導致鄭南榕自焚？ 陳金德要侯友宜：「說清楚，講明白」

宜蘭縣代理縣長陳金德今出席言論自由日活動。（記者張議晨攝）

2018-04-02 11:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕4月7日是言論自由日，也是鄭南榕殉道29年的日子，宜蘭縣府選在鄭南榕從小成長的中興文創園區，舉辦系列活動；宜蘭縣代理縣長陳金德今也出席，他批評當年率隊攻堅的前新北市副市長侯友宜，「若侯要參選市長，有責任對當年攻堅行動，說清楚，講明白」。

1989年4月7日，鄭南榕為爭取「百分之百言論自由」，不惜在雜誌社點燃身軀自焚，用行動捍衛他主張的價值。前新北市副市長侯友宜，當年時任中山分局刑事組組長，正是鄭殉道當天的行動指揮官。

陳金德今出席言論自由日活動時說，當年鄭南榕被依叛亂罪傳訊，而自囚在雜誌社內70幾天，最後因警方圍捕、攻堅而在雜誌社自焚殉道，「與其說4月7日是言論自由日，不如說是紀念當年的言論不自由」。

陳金德接著話鋒一轉，隔空向當年率隊攻堅的指揮官侯友宜喊話。陳金德說，侯友宜當年率數十名警察攻堅，也許是奉上級命令，依指揮辦事，但侯即將參選新北市長，已是政治人物，不是當年那位奉命行事的中階警官，「有責任要對當天攻堅行動說清楚，講明白」。

他說，侯要從政，應該對當年壓制人權、言論自由的年代有些想法，如果他沒要參選市長，他可以不表達意見，但若要從政，且新北市也是重要位置，就應該對當年言論不自由情況表達看法。

陳金德說，侯事前已經知道強行攻堅、拘提，鄭南榕可能自焚，為何當時還要執行命令？是否攻堅真有需要還是沒有轉圜空間？侯理應向社會大眾說清楚。