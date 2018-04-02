「廢止勞基法修正」公投 黃國昌未領連署書 「視同放棄」

2018-04-02 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日排定中選會進行「公民投票法修正後現行公民投票制度運作之檢討」專題報告。中選會主委陳英鈐受訪提及，已受理14起公投提案，時代力量立委黃國昌和社民黨創黨召集人范雲分別提出「廢止立法院今年1月三讀通過的勞動基準法修正條文」，都未領取成案連署書，已視同放棄連署。

由時代力量立委黃國昌領銜提案的「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過，就勞動基準法相關條文之修正？」公投提案，在今年1月16日向中選會提案。

據了解，中選會於3月中旬公布通過第一階段提案門檻，並通知提案領銜人領取連署人名冊格式，因黃國昌未領取，中選會已在上月底通知「本案已視為放棄連署」。

此外，由范雲領銜提案的「廢止107年1月31日總統公布之全部「勞動基準法增訂及修正條文」回復原有勞動基準法的規範？」公投提案，也因提案領銜人未領取，中選會也在3月29日通知「本案已視同放棄連署」。

至於國民黨副主席郝龍斌領銜提案的「反對開放福島核災區食品」公投提案。陳英鈐指出，該案將於本月24日舉行聽證會，這些公投案有沒有機會通過，或趕在年底「公投綁大選」，「目前還不清楚」，還要看是否通過第二階段28萬連署，中選會公開公正處理。