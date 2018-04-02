新公投法「一好三公」 中選會：瑞士學者讚全世界最好

中選會主委陳英鈐（見圖）今日在立法院受訪表示，新上路的「公民投票法」有「一好三公」精神，瑞士學者也力讚全世界最好。（資料照）

2018-04-02 09:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會主委陳英鈐今日在立法院受訪表示，新上路的「公民投票法」有「一好三公」精神，建立好的治理架構，及公平、公正、公開精神，讓人民做主真正實現，瑞士學者也力讚全世界最好。

立法院內政委員會今邀中選會進行「公民投票法修正後現行公民投票制度之檢討」專題報告。

陳英鈐指出，1月3日公投法修正過後，至今3個月有14個公投提案，民眾對於公投意願相當高，中選會也會全力以赴。此外，上個月中選會有邀請瑞士著名學者訪台，對方力讚台灣擁有全世界最好的公投法。

陳英鈐提及，對於新的公投法中選會是站在輔助角色，舉行聽證會其實是希望釐清提案意旨，是否有涉及違反憲法或大法官解釋，是否牴觸公投法來釐清，也請專家學者表示意見，就目前結果都是協助及補正通過。

陳英鈐說，要擺脫過去鳥籠公投運作的思維，過去12年以來只有6件公投案真正可以公投，其中2件還是總統交付，其他都是駁回或無疾而終。新公投法上路後，才3個月就有14件公投提案，確實有反映出新公投法精神。