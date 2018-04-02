黃煌雄跑票爭議 彭文正跨海砲轟

2018-04-02 06:00

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕「政經看民視」主持人彭文正一日應邀在東京演講火力四射，直指前監委黃煌雄在檢察總長黃世銘彈劾案中跑票，讓馬英九全身而退。

彭文正應日本台灣同鄉會之邀，以「台灣本土派的煩惱」為題分析台灣現況與時事，吸引滿場的台僑聆聽。行政院提名黃煌雄出任促進轉型正義委員會委員主委，在國內引發爭議，促轉會委員提名名單公布前夕，被內定為委員之一的台大歷史系教授陳翠蓮突然婉拒出任，並在臉書質疑黃煌雄曾消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位。時代力量立委黃國昌也質疑檢察總長黃世銘沒被彈劾，時任監委的黃煌雄扮演關鍵角色。

黃世銘介入二○一三年的馬王鬥「九月政爭」，因涉嫌洩密及監聽國會被交付法務部檢察官評鑑委員會進行懲戒評鑑，彭文正表示，當時他擔任檢察官評鑑委員會委員兼發言人，評鑑委員們辛辛苦苦聽了一個月的監聽錄音帶，看了厚達半個人高的公文，經過兩次投票終於做出決議，將黃世銘移送監察院審查並建議撤職。

但是黃世銘的彈劾案在監察院進行審查時，經過兩輪投票彈劾案都沒有通過。彭文正說，投下關鍵票讓馬英九可以全身而退的人就是黃煌雄，因為大家認為他是比較偏綠的，應該會公平看待此事，但他卻在第一輪投票時跑票，找了一個藉口沒投，第二輪投票時，他投了反對票，所以讓黃世銘在監察院彈劾沒過關。

彭文正還說，後來黃世銘雖然被台北地院判決有罪，但他被判的三條罪，刑期都不到三個月可以易科罰金，黃世銘只要繳約五十萬元的罰金，又可全身而退，然後一個月領十八萬元的月退俸。