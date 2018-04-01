彰化綠營議員提名協調破局 有人提議搏杯決定

縣議員賴岸璋的妻子李寶銀。（記者張聰秋攝）

2018-04-01 17:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕搏杯出線？民進黨彰化縣議員第1選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉），需提名1席婦女人選，縣議員賴岸璋的妻子李寶銀、民進黨彰化縣黨部執行委員劉玲惠，2女互不退讓爭1席提名，民進黨彰化縣黨部選對會經過2次協調未成後，竟傳出有人建議，乾脆搏杯交給媽祖婆決定人選，民眾聽了直呼好笑又離譜。

選對會昨天在彰化縣黨部召開會議，討論第1選區縣議員婦女提名人選，李寶銀和劉玲惠都到場，會中，兩人堅持參選到底，但兩人對於直接徵召或採取全民調機制的看法，無法取得共識，當場有人提議，第1選區轄區有彰化市南瑤宮，南瑤宮媽祖婆很靈，人選喬不攏，就用搏杯決定。

2位當事人，1人不表示意見、另1人強烈反對，理由是黨要有黨的民主機制和遊戲規則，應該依照「民進黨彰化縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法」，縣議員歸納在第4類，條款第9條規定，提名人選若協調不成則由民調產生，當事人之一主張循此遊戲規則進行。

對此，彰化縣黨部主委黃振彥表示，搏杯只是玩笑話，現場2人各持己見，有人為了緩和氣氛，才隨口提提，並未做成決議。

選對會召集人陳素月指出，當天只有3名選對會成員出席，人數未過半，流會收場，不會用此方式產生人選。

民進黨彰化縣黨部執行委員劉玲惠。（記者張聰秋攝）

彰化縣第1選區轄區內有彰化市南瑤宮。（記者張聰秋攝）