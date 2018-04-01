馬其頓延長對我免簽 我研商互惠待遇

2018-04-01 15:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕馬其頓給予台灣免簽證待遇原訂於今天（1）0時終止，外交部發言人李憲章今天表示，我已於日前獲得馬其頓正式同意延長免簽1年。馬國回應也盼台灣依對等互惠原則，給予馬國人民來台免簽待遇，李憲章對此說明指出，外交部正與馬國進行協商，以利雙方完成互免簽證的待遇。

馬其頓共和國政府給予持有我國普通護照者免簽證待遇，原先期限為自2012年4月1日起至今天0時為止。李憲章今天表示，從今年年初開始，就訓令相關駐處積極進洽，馬國初步正面回應，並盼我國依對等互惠原則也給予馬國人民來台免簽待遇。

李憲章進一步說明，經雙方磋商，我已於日前獲得馬方正式同意延長免簽1年，至2019年3月31日止。外交部也正依照對等互惠原則與馬國進行協商，以利雙方完成互免簽證的待遇。

李憲章並補充，推動我國人簽證便利待遇一向是外交部努力的工作目標，期待接下來可以有更多正面結果。這些成果是國人守法表現與政府努力的共同成果，得來不易，因此外交部也同時呼籲全體國人善加珍惜，切勿在海外從事不法行為，以免外交努力因而受挫。

我現給予持效期在6個月以上護照之馬其頓籍人士落地簽證待遇，我國人凡持效期在6個月以上之中華民國普通護照，並備齊機票等訪問目的文件，即可在6個月期限內停留馬國不超過90天。