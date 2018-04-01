被拱向佩琪示愛 柯文哲閃避：下一個、下一個

2018-04-01 16:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北杜鵑花季重頭戲的千人野餐音樂會今日在大安森林公園登場，天氣晴朗，吸引不少民眾攜家帶眷，市長柯文哲也現身與市民一起野餐、聽音樂，花季安排「大聲說愛」活動，主持人郭子乾數度起鬨要他向夫人陳佩琪說出「我愛你」；柯文哲神情難為，不斷閃避話題，直說「好啦！好啦！這樣就好，下一個、下一個」，引來在場群眾哄堂大笑。

上月14日開跑的杜鵑花季，今天邁入第三個周末，台北市觀光傳播局延續去年花季首度舉辦的大型野餐音樂會，今年花季號召千人到大安森林公園一起野餐，也安排市立國樂團演出，還有美食及文創市集等活動，現場相當熱鬧，搭配公園盛開的杜鵑花，宛如一場春天盛宴。

柯文哲今下午也到場與民同歡，柯致詞表示，杜鵑是北市市花也是台大校花，因此他計畫每年種10萬株杜鵑花，今年第二年，北市也滿大，種20萬株還沒那麼明顯，但他計畫種到城南整個杜鵑花在春天盛開，目標讓台北成為漂亮的城市。

柯文哲還身穿設計師吳亮儀專屬設計的杜鵑花季西裝外套，主持人郭子乾提到，外套上的花紋都是杜鵑花，材質用蚵殼磨成的粉所製成，相當環保，還笑說「柯P穿蚵衣」，柯文哲卻反說「本來以為你要說廢物利用」，引來台下民眾一陣大笑。

接著，郭子乾提到花季有個「大聲說出愛」活動，不愛在公開場合示愛的柯P秒回「愛放在心裡面就好，那麼大聲幹什麼」。郭子乾也回說「為什麼要放在心裡」？逗得柯不斷放聲大笑。

郭子乾從箱子抽出大聲說愛的對象的籤，一開始抽到北市府吉祥物「熊讚」，柯幽默說，他今年會繼續編預算，讓你（指熊讚）繼續活在世界上，這也表示我對它的愛所以會繼續編預算，柯自嘲編預算很困難，因為會被議會罵。

接著抽出對台北市說出愛，柯簡潔有力地說，希望台北市民快樂過每一天。最後郭子乾不抽籤，直接力拱柯文哲對陳佩琪說出愛，柯文哲笑說，他結婚第一天把印章、存摺交給她（指陳佩琪），所以已經「仁至義盡」。

郭子乾不死心還說，愛要用嘴巴說出來，只見柯推說「好啦！好啦！不要不要」，結婚30年沒有這個文化，此時台下民眾大聲鼓譟要柯說愛，柯仍抵死不從只說「很奇怪...這樣就好...下一個、下一個」。最後柯文哲與「小鄧麗君」之稱的歌手張瀞芸合唱經典老歌甜蜜蜜。