不談大願景 侯友宜：做好最重要

2018-04-01 13:19

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長初選集會式政見會最終場今天早上在板橋舉行，壓軸登場的侯友宜說，他沒有提什麼大願景，但實實在在的踏實做事，要讓市民安居樂業，他舉市民廣場前一根沒有人注意的「竹筍」，七年來蛻變為亞洲三大節慶歡樂城市的「歡樂耶誕城」的耶誕樹，還有板橋的兒童藝術嘉年華，府中圈萬聖節活動、再將板橋的幸福感延伸到平溪放天燈等。

侯友宜今天由幕僚代抽到第三順位發言。侯友宜說，今天是他宣布參選剛滿一個月，他不會去談什麼大願景，透過各種管道說的都是民眾關心的小事，「做好最重要」，以前看到許多選舉看板，政治人物都說「我會改變一切」，結果人行道還是高低不平的不友善環境。

侯友宜接著細數過去7年新北市的活動，包括「歡樂耶誕城」名列亞洲地區三大聖誕節慶活動，「竹筍已經變成新北市之光、新北市的地標」；未來他當選後，會把歡樂耶誕城從市民廣場一路延伸到府中商圈，讓來自各地的人潮能夠在地消費、帶動經濟，讓店家賺錢，「這是我們絕對會做的方向。」

他還舉「兒童節藝術嘉年華」、府中商圈「Holloween扮鬼」、碧潭水舞，二重疏洪道大台北都會公園元宵燈會，還有清明假期將登場的「新北歡樂Car」活動；他說，過去政治人物喜歡用大型工程創造城市光榮感，反而造就許多蚊子館；城市光榮感可以來自於「人」，例如人才的培育，讓新北的人才甚至產業走向世界。