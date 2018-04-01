綠環境館評估改設婦幼福利中心

高雄岡山綠環境館閒置多年，民代爭設為婦幼福利中心。（記者蘇福男攝）

2018-04-01 12:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕為活化閒置多時的綠環境館，立委邱志偉和議員高閔琳除聯手爭取岡山清潔隊進駐辦公，同時計畫爭設婦幼福利中心。

位於岡山本洲產業園區的綠環境館，92年耗資4000萬元興建完工啟用，主體為7層樓建物，是國內取得綠建築9大指標的首座建物，兼具環保、能源、生態功能，以宣導環境教育為主，展示太陽能、生態濕地、環保科技、資源回收再利用和綠建築等主題。

但開張營運狀況不佳，參觀人數不如預期，103年參觀人數不到5000人， 104年租約到期關門閒置至今。

為活化綠環境館，立委邱志偉和議員高閔琳聯手爭取岡山清潔隊進駐辦公，以解決該隊辦公廳舍老舊不堪問題，但即使岡山清潔隊進駐使用，綠環境館3至6樓部分空間仍閒置，因此計畫爭設婦幼福利中心。

邱志偉表示，婦幼優先必須由公部門主動扶持廣設婦幼福利機構，建立支持性、服務性據點及設施，以政府的力量減輕家庭負擔，給予婦幼必要的協助。

邱志偉曾成功爭取岡山、路竹2處公托中心設置，包括岡山勵志新城的平價公共托嬰及托育中心，路竹區公所舊址改建的公托和社福中心，相關單位正評估綠環境館增設公共托育、兒童早療、親子育兒和新住民服務的多功能婦幼社福中心的可行性。