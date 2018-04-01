傳引擎推力不足？ 中科院騰雲無人機掛彈待突破

騰雲號無人機。（資料照）

2018-04-01 11:49

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統在去年年底公開宣布，由中科院研製的大型「騰雲」無人機，是我國自主研製具有偵蒐能力的多功能無人機，「並且即將開始量產」，軍方資深官員今天說，這是指偵察型、電子干擾型兩款騰雲機，相關量產計畫是依政府政策執行，未來都將交給空軍運用。

至於可掛載飛彈、炸彈的攻擊型騰雲機，外傳因為承載重量問題，騰雲機的引擎推力還無法突破獲得提升，因此能否在這幾年面世，還有待觀察。資深官員今天表示，騰雲機目前可掛載的筴艙，是屬於救護型以及非屬作戰模式用途的筴艙，「攻擊型」騰雲機尚未進入軍種建案階段，因此並無外傳引擎推力不足的問題。

中科院近年將研發重點置於各型無人機的發展上，目前小型的「紅雀」無人機、中型的「銳鳶」無人機，已在陸軍及海軍部隊服役中，但大型的騰雲無人機儘管已公開在國內展示，中科院並且將其列為國際航太展、國防展的重點展示項目，但目前尚未在台灣正式服役。

蔡英文總統在去年年底赴中科院視導時，曾公開宣布騰雲機「即將開始量產」，給予中科院相當大的鼓勵，軍方資深官員說，騰雲機開發使用用途相當廣泛，目前可進入量產的型式，為可在中高空進行長時間偵察任務的「偵察型」，以及可以擔任作戰機隊前導、干擾敵方電子系統的「電子干擾型」，至於可掛載飛彈的攻擊型，「目前未進入到那個階段」。