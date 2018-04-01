邀新住民任新南向尖兵 高市「看家」計畫啟動

2018-04-01 11:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局「看家、新住民返鄉拍攝培力計畫」今正式啟動，邀請學者與業界專家，傳授拍攝、剪接、腳本企畫、網路運用等技巧，透過新住民朋友的影像視野，促進台灣與新南向國家的瞭解。

新聞局長張家興指出，新住民朋友早已融入台灣社會，但不少台灣人仍不熟悉新住民母國、娘家的一切，盼藉由時下最流行、也最方便的手機操作，讓台灣的新住民朋友參與新南向，成為台灣民間外交的尖兵。

張家興表示，盼新住民強化手機攝影技能後，能在返鄉探親時能隨手拍下故鄉社會風貌，並將選擇優質影片於CH3公用頻道播放，讓市民與新二代可透過更多樣管道親近新南向各國文化。

他認為，新住民透過回鄉拍攝，也能引發新住民母國人民對台灣更深的認識與互動，在民間累積更多能量，作為後續新南向的根基。

張家興進一步說明，為提升新住民返鄉拍攝意願，新聞局正規劃腳本徵件方案，預計提供優勝者返鄉拍攝時、實質上的資助，徵件詳情預定於4月中旬公布。

講師侯政男表示，很榮幸參與此次培訓計畫，因為第一次指導來自東南亞的新住民學員，因此在講課速度和內容上，都會依照學員狀況調整，首先讓他們學會YouTube影片上傳流程及影片製作概念，學習用手機拍攝影片其實不難，進而運用課程所學將家鄉的人、事、物拍得真實精彩。

「看家」第一梯次報名踴躍，新聞局特別加開第二梯次課程，即日起受理報名，相關報名簡章可至高市新聞局官網下載或電洽07-5568380分機1016。