朱立倫獲禮遇 吳敦義訪中因此事卡關...

吳敦義訪中計畫嚴重卡關。（資料照）

2018-04-01 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫日前率團訪問中國，期間與新任國台辦主任劉結一會面，另外還獲「習家軍」上海市委書記李強接待，且過程中從未提到國民黨主席吳敦義，引發外界揣測，且外傳因為吳敦義堅持「一中各表」，導致積極籌劃的國共論壇等訪中計畫嚴重卡關。

《上報》報導，朱立倫訪中獲高規格禮遇，外界認為北京當局將朱立倫視為國民黨「實質領導人」，且期間不管是與劉結一或李強等對岸重要官方代表會面過程中，對岸官員幾乎絕口不提吳敦義，外傳是因為吳敦義堅持「一中各表」立場，加上日前曾說訪中「不能空手而回」，更是直接觸怒北京當局，導致其存在感降冰點。

吳敦義積極籌辦國共論壇，雖然本月中旬就已正式向總統府提出申請赴中國，但到目前都仍未遞件，外傳是因為協商不順利導致，負責洽談國共論壇及「吳習會」的國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥，也傳出連國台辦主任劉結一都無法見上一面，協商嚴重卡關，與朱立倫風光訪中形成強烈對比。

對此有親吳人士指出，目前國共論壇還在積極協商中，若吳敦義遭總統府駁回去不成，國共論壇仍會如期舉辦。該人士也強調，不管是吳敦義、朱立倫或國民黨內政治人物任何人訪問中國，只要能保持民間管道暢通、保障台商及台生在中國權益，對國民黨整體形象乃至於年底縣市長選舉都會是加分，不怕被「抹紅」。