縣市長選舉》世代智庫民調：4成5看好民進黨參選人

台灣世代智庫1日舉辦「2018縣市長選舉初探民調」記者會，並邀請前民進黨發言人吳沛憶（左起）、立委蔡易餘、姚文智及台北海洋科技大學兼任助教吳瑟致、台灣世代教育基金會董事王智盛等就民調結果分析。（記者劉信德攝）

2018-04-01 10:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對年底縣市長選戰，台灣智庫今公布最新民調，結果顯示，在政黨看好度方面，有4成5民眾看縣市長選舉由民進黨候選人當選，2成5看好國民黨候選人當選；席次方面，4成9認為民進黨能取得多數縣市長席次，認為國民黨席次較多的民眾佔2成6。

民調結果顯示，有65.1%民眾對於戶籍地縣市長施政表現表示滿意，不滿意的民眾佔24.8%；其中以民進黨執政縣市民眾滿意度最高，佔67.1%。年底縣市長選舉，有35.9%民眾會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾會優先考慮國民黨候選人；9.4%民眾則表示會優先考慮無黨籍候選人。

針對第三勢力小黨搶攻年底縣市議員席次，民調也對議員選舉政黨偏好進行調查。結果顯示，藍綠兩大黨支持度仍佔大宗，民進黨有33.6%，國民黨28.5%，其他方面，則為無黨藉4.9%，時代力量2.3%，親民黨0.3%，台聯0.2%，新黨0.2%。

立委蔡易餘表示，此次民調不看單一候選人，而是看政黨支持度來，若由民進黨執政縣市，民進黨的支持度很高，國民黨執政縣市，則是國民黨的支持度高，這正是所謂執政優勢，無黨籍縣市，國民黨兩也有撐住基本盤。

民進黨中正萬華議員擬參選人吳沛憶表示，縣市長選舉看來維持兩大黨，但在縣市議員方面，是太陽花世代第一次大舉走入選舉，新新政黨及無黨籍支持度加起來有8.4%，多席次的議員選舉是否造成衝擊，藍綠大黨是否要朝向年輕化與新興政黨保持競爭力，值得觀察。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於107年3月26日至27日晚間進行訪問。此次成功訪問1,074位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。