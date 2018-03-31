網爆彰化「毛主席廟」募資設銅像 廟主嗆「完成時兩岸統一」

魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（資料照）

2018-03-31 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕有網友爆卦，指出彰化二水出現一座「毛主席廟」，還在中國網路上公開募集物資，要設立「毛主席全身雕像」，原來就是被建商魏明仁改造成「共產黨基地」的二水碧雲禪寺。魏明仁受訪時還強調，「銅像完成之日就是兩岸統一之時。」

網路貼文中提到，台灣第一個毛澤東主席廟堂在彰化二水初步建成，由台灣魏明仁、中國覃建東等人集資，已設置「共產黨建國史蹟館」和「毛主席紀念館」，並公開向中國網友募資，徵求銅字牌、銅像。

《蘋果》報導，魏明仁受訪時表示，毛主席紀念館是今年元旦設立，他強調「台灣本來就是中國的一部分，我相信銅像完成之日，也是兩岸統一之時」。目前館外的寺廟建築插滿五星旗，館內除了毛澤東像，也設有中國國家主席習近平像和習語錄。

PTT網友留言痛批，「支那人只會吃台灣的民主自由的豆腐」、「看不起這種寄生蟲」、「可以滾出臺灣嗎？這裡不歡迎你」。

將近百年歷史的彰化二水碧雲禪寺，10多年前擴建後，產權落入魏明仁手中，他將3名比丘尼趕走，把禪寺改造成當地民眾口中的「共匪窩」。今年元旦時舉辦「升五星旗」典禮，竟有100多人參加，國安局人員也到場錄影蒐證。