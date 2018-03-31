批黨產會「卡住」勞退專戶款項 國民黨：欺侮勞工

2018-03-31 19:51

〔記者施曉光／台北報導〕黨產會今天（31日）准許國民黨動支設於台灣銀行舊制勞工退休金專戶內的款項6000萬餘元，以及昔日出售舊中央黨部大樓（今「張榮發基金會」所在地）尾款1億元，做為發放黨工資遣費之用，國民黨行管會副主委李福軒質疑，勞退專戶款項原本就是勞工的錢，並非國民黨所有，「黨產會卡關，原本就是欺侮勞工之行為。」

李福軒並強調，依照黨產條例第九條第一項第一款規定，對於支付黨工的法定義務，國民黨原本就不需要黨產會同意，而且可以先處分財產再事後備查，國民黨動支台銀退休準備金專戶，早經台北市政府勞動局同意並要求台銀盡速發放，黨產會卻強迫國民黨須向該會申請，意圖影響政黨的財務運作，已涉濫權。

至於張榮發尾款1億元的債權，李福軒指出，根據前黨工工會理事長指出，黨產會已向工會承諾會與「張榮發基金會」溝通後續支付事宜，希望黨產會能信守承諾。

此外，國民黨發言人洪孟楷說，黨產會以「審查許可」方式，分明凌駕法律，而且發放時間延宕，導致退休黨工權益受損，應由黨產會負起全責。

洪孟楷並強調，國民黨所有申請相關法定義務支出，包括去年底曾行文黨產會解僱勞工所需支用9億多元相關費用，黨產會都應該許可，才是正當法治國家該有的精神，他奉勸民進黨政府不要凡事都以政治操弄，法定義務就是法定義務，並期許黨產會往後可以「迷途知返」。