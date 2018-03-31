林佳龍低調買房 落戶國美館對面社區

2018-03-31 18:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕監察院最新一期廉政專刊揭露，台中市長林佳龍夫人廖婉如去年在台中買房子，林佳龍今天受訪時表示，來到台中已經10多年，台中也是孩子長大的地方，台中就是一家人共同的家。之前租屋，現在太太規劃買了房子，一家人都很開心。

雖然台中市政府以市長個人隱私為由，不願說明市長新居座落何處？不過房仲業根據廉政專刊登錄土庫段與基地面積研判，廖婉如買的新房應該是在西區國美館對面、五權西路的「由鉅大恆」社區，屬於該建案中的「小坪數」，目前實價登錄均價每坪63萬元。

林佳龍表示，台中一直都是他與太太、孩子們的家，10多年來他也和家人及市民一起在這裡打拼，自然會有在這裡買房的想法；現在有了新家，與台中的連結更緊密，與自己持續深耕地方的想法也契合。

廖婉如則說，過去一家人在台中租屋，現在孩子逐漸長大，多方衡量後決定買房子，選擇原來居住的西區，主要是生活機能方便的考量。

至於選址決定及購屋費用，林佳龍表示，選址尊重家人決定；廖婉如說明，在房屋費用支應上，除部分現金外，頭期款主要以先前她解約的保險及賣出股票來支應，剩下部分則以房貸處理。

林佳龍也表示，政治人物財產申報都是公開的資料，受社會檢視非常正常。至於財產變化，他也重申，因為夫妻要一起申報，財產變化主要來自太太廖婉如家庭事業的一些營利分配和公司清算所得，感謝外界的關心。