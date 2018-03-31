小英拿相機拍媒體 參加「這場」攝影大賽

蔡英文要參加「花蓮有靠山 影像徵集活動」攝影比賽。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-31 18:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文行銷花蓮活動今（31）日進入第二天，下午她到花蓮縣鳳林鎮的「林田山林業文化園區」參訪，與來自香港、澳洲的遊客合照，不忘提醒大家「多來花蓮玩」。蔡英文也拿起攝影官的相機，拍攝隨團記者，總統府發言人林鶴明說，總統要參加文總舉辦的「花蓮有靠山 影像徵集活動」攝影比賽，請大家記得去幫這張照片投票。

蔡英文連續兩天在花蓮行銷觀光，今日行程包括花蓮縣瑞穗鄉的吉蒸牧場，品嘗無毒牛奶和奶酪以及相關乳製品；接著到富興村的鳳梨公園吃農民現「殺」鳳梨，富興村是全台鳳梨花最大產地，全村都以鳳梨為主要作物，蔡英文也參訪「鳳梨的故鄉」博物館，瞭解從事鳳梨加工的社區居民，對外行銷富興土鳳梨、活絡地方經濟的成果。

富興村近年參加水保局農村再生計畫，打造1314公尺長的軌道，提供遊客在造林地和鳳梨田間遊覽，蔡總統也搭乘小火車到鳳梨田，並親自採收品嚐鳳梨，與在地農民一起在田中享用鳳梨，支持農村產業化。

除了整整兩日的各種行程之外，蔡英文也不忘推薦這次沒能前往的愛店給媒體，包括位於鳳林的金元寶餃子館、明新冰菓店和三立冰淇淋等等。

蔡英文下午來到鳳林鎮林田山林業文化園區，聽取林務局長林華慶簡報，由於早年該園區是台灣第四大林場，目前園區的設備大多雖已荒廢，但仍大量保留了早年興建的辦公廳舍、生活設施等，並將部分館舍規劃為木雕館、伐木廠景重現等，供民眾參觀。

蔡英文除了參觀林業生活館外，也和隨團媒體於園區內步行參觀，並與沿途來自香港、澳洲的熱情民眾合影留念。

蔡英文逛完林業文化園區的舊鐵道後，拿起攝影官的相機拍攝隨團媒體。林鶴明解釋，總統要參加文總舉辦的「花蓮有靠山 影像徵集活動」攝影比賽，請大家們記得去幫這張照片投票。

蔡英文接著說，「好啦，照片要靠你們的表現，表情要美一點啊。」「你們看這邊，再來一次，三、二、一！」。

蔡英文為文化總會會長，而最近文總也舉辦「花蓮有靠山 影像徵集活動」，希望透過攝影、影音多媒體作品徵集，展現出令人陶醉的美感與具當地特色的人文景致，讓鄉親看到故鄉的希望，將花蓮之美推廣及海內外的民眾。

晚間蔡英文與媒體團轉赴客家餐廳芳草古樹花園用餐，體驗製作擂茶並現場品嚐。蕭美琴則展示使用紅糯米製作的全台獨家「光復鄉限定版乖乖」。