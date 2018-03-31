爭國際支持參與WHO！外交部推短片展現台醫療實力

為使國際社會更了解台灣先進的醫療技術與國際醫療貢獻，外交部今公布耗時2個月製作的國際醫療短片「阿巒的作文課」（A Perfect Pair）。（圖取自「潮台灣Trending Taiwan」youtube影片）

2018-03-31 18:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕為使國際社會更了解台灣先進的醫療技術與國際醫療貢獻，外交部今公布耗時2個月製作的國際醫療短片「阿巒的作文課」（A Perfect Pair）。影片描述一罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南女孩，在跨海來台手術後免於截肢，得以重新跨出全新人生的故事。外交部說，在邁向「健康是基本人權」願景的大道上，「世界衛生組織」（WHO）需要台灣的參與，盼國際社會能給予支持。

世界衛生大會將於5月召開，我國至今仍未獲邀前往，外交部長吳釗燮近期在立法院備詢時曾坦言，今年情況「不容樂觀」。外交部今則推出長達3分鐘的醫療短片，向國際社會說明台灣在醫療上不分國界的貢獻，影片並製作成6國語言，全球同步放送。

外交部說，台灣卓越的醫療技術名聞遐邇，深獲國際社會好評，每年吸引成千上萬的國外人士來台就醫外，過去半世紀以來，派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。

此外，台灣多年來在強化區域乃至全球的防疫網所做的貢獻，以及為落實WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage）政策所建立完善的全民健康保險制度等，在在顯示台灣有意願，也有能力與WHO及世界各國分享經驗，共同實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）第3項目標—確保健康及促進各年齡層的福祉。

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