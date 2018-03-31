范雲：世代不正義 恐影響台灣年輕人統獨認同

2018-03-31 18:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台大社會系教授、社民黨召集人范雲，在談及世代正義與兩岸統獨議題時指出，台灣年輕人認同台獨的比例正在下降，世代、階級的不平等，會影響大家對兩岸議題的選擇，這很嚴重。

台灣研究基金會今天（31日）舉辦「公義的台灣──在全球化與新科技浪潮下追求階級、世代與城鄉的公平正義」 論壇，邀請朱雲鵬、范雲、林宗弘、江東亮、詹長權、蘇國賢等經濟、社會與公衛等領域研究的重量級學者與談。

范雲說，有人主張，台灣目前最重要的是統獨議題要，認為只要有中國在，管他左派右派都會被統一，但有雜誌調查，近兩年台灣年輕人認同台獨比例正在下降，尤以30歲至39歲的年齡層變化最大，不少比例是流向「我是台灣人也是中國人」的認同。

范雲解釋，也有台大社會系學者的研究資料指出，旅中台生的認同已和省籍無關了，若台生會想留在中國工作，在認同上比較會給自己空間，不會刻意劃分界線，是因認同不單純是情感因素，也有工具理性的成分存在。

她強調，若讓台灣年輕人找不到好工作、看不到未來、無法成家立業、買不起房、不敢生下一代，那世代、階級不平等就會影響大家兩岸議題的選擇，這很嚴重，目前兩大黨因結構因素難以處理此問題，社會民主是這個問題的解藥。