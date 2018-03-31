吳明益被曼布克獎改國籍 英媒：中國施壓

台灣作家吳明益以小說《單車失竊記》（英文版：The Stolen Bicycle）入選「曼布克國際獎」，成為台灣第一人。（資料照）

2018-03-31 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣作家吳明益作品《單車失竊記》入選國際文學大獎「曼布克國際獎（Man Booker International Prize）」，但主辦單位卻把吳明益國籍從台灣（Taiwan）改成中國台灣（Taiwan,China），此事引發國際媒體關注，直指是受到中國政府壓力。

吳明益前日在臉書表示，主辦單位將其國籍從台灣改成中國台灣，強調「與我個人立場不同」，將尋求協助。

英國《每日電訊報》報導，「曼布克國際獎」是全球聲望最高的文學獎之一，如今卻捲入了中國與台灣的複雜局勢之中，據了解，在收到中國駐倫敦大使館的抗議之後，主辦方更改了吳明益的國籍名稱。

報導中提及了中國將民主台灣視為不可分割的領土，甚至不惜發動戰爭來達成統一的目標，以及將台灣排除在國際社會之外，破壞台灣作為一個國家應有的合法權力。然而，台灣2300萬人擁有自己的政府、軍隊、貨幣和外交政策，絕大多數的人民也自認是「台灣人」。

「曼布克國際獎」發言人Truda Spruy在當地時間週五解釋，他們目前正向英國外交及國協事務部了解情形，因為先前他們被告知「中國台灣」是正確且政治中立的用詞。

Spruy還說，「我們知道吳明益定義自己為台灣人，也向他告知整個過程的相關訊息」。報導中提到，作為贊助商的「英仕曼集團」，在中國也有商業活動，但並沒有介入此次的爭議中，而在英仕曼集團的網站上，吳明益的國籍被標註為「台灣」。