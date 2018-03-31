呂秀蓮砲轟民進黨怯戰 堅持參選到底

2018-03-31 16:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨尚未決定是否投入台北市長一役。有意參選的前副總統呂秀蓮重砲批評黨中央充滿失敗主義，對不起當年開疆拓土的前輩，並質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？她強調，自己不會脫黨，但一定參選到底。

呂秀蓮今天（31日）找來同在上世紀就當選縣市長的前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯共同召開記者會。

呂秀蓮表示，民進黨已經完全執政，更不該怯戰、充滿失敗主義；4年前不顧市民的反應，支持一個外星人選台北市長，現在還天天找人放話說推人參選一定會輸。她要求民進黨選對會必須改組，不能再任由書生問政。

她指著尤清、彭百顯說，當年要不是他們一起開疆拓土，哪輪得到現在在黨中央的這些人？更質疑洪耀福從無選舉經驗，是要如何帶兵？

呂秀蓮砲轟，黨中央的當權者不該以為大權在握，就偏離黨魂，對台北市停留在1998年陳水扁連任失敗的陰影。現在的台北市早就不是藍大於綠，而是綠大於藍，但中間選民佔更多數。黨中央應該理性分析，找出最了解問題的人來解決問題，而不是輕信充滿詐騙的民調。

她強調，自己不會脫黨，但北市長一定是參選到底。她也質疑，若只要看知名度，去找林志玲、張忠謀來選就好了。民進黨不應忽視過去的存在。

呂秀蓮自信，自己擁有過6次的選舉經驗，不是現在黨中央任何人可及的。

尤清則連忙打圓場，肯定蔡英文總統的改革，也讚許洪耀福的能力與協調身段勝於當年的邱義仁、吳乃仁。但他認為，民進黨應該建立黨內民主，豈能只用民調來決定候選人？

彭百顯認為，民進黨應該繼續往前邁進，而不是在首都之役畏懼國民黨；更要務實檢討，遠勝於找一堆向選民解釋的理由。