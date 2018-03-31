呂秀蓮砲轟民進黨怯戰 堅持參選到底

2018-03-31 16:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨尚未決定是否投入台北市長一役。有意參選的前副總統呂秀蓮重砲批評黨中央充滿失敗主義，對不起當年開疆拓土的前輩，並質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？她強調，自己不會脫黨，但一定參選到底。

呂秀蓮今天（31日）找來同在上世紀就當選縣市長的前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯共同召開記者會。

呂秀蓮表示，民進黨已經完全執政，更不該怯戰、充滿失敗主義；4年前不顧市民的反應，支持一個外星人選台北市長，現在還天天找人放話說推人參選一定會輸。她要求民進黨選對會必須改組，不能再任由書生問政。

她指著尤清、彭百顯說，當年要不是他們一起開疆拓土，哪輪得到現在在黨中央的這些人？更質疑洪耀福從無選舉經驗，是要如何帶兵？

呂秀蓮砲轟，黨中央的當權者不該以為大權在握，就偏離黨魂，對台北市停留在1998年陳水扁連任失敗的陰影。現在的台北市早就不是藍大於綠，而是綠大於藍，但中間選民佔更多數。黨中央應該理性分析，找出最了解問題的人來解決問題，而不是輕信充滿詐騙的民調。

她強調，自己不會脫黨，但北市長一定是參選到底。她也質疑，若只要看知名度，去找林志玲、張忠謀來選就好了。民進黨不應忽視過去的存在。

呂秀蓮自信，自己擁有過6次的選舉經驗，不是現在黨中央任何人可及的。

尤清則連忙打圓場，肯定蔡英文總統的改革，也讚許洪耀福的能力與協調身段勝於當年的邱義仁、吳乃仁。但他認為，民進黨應該建立黨內民主，豈能只用民調來決定候選人？

彭百顯認為，民進黨應該繼續往前邁進，而不是在首都之役畏懼國民黨；更要務實檢討，遠勝於找一堆向選民解釋的理由。

  • 前副總統呂秀蓮今天找來同在上世紀就當選縣市長的前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯共同召開記者會。她砲轟黨中央充滿失敗主義，對不起當年開疆拓土的前輩，並質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？自己不會脫黨，但一定參選到底。（記者曾韋禎攝）

    前副總統呂秀蓮今天找來同在上世紀就當選縣市長的前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯共同召開記者會。她砲轟黨中央充滿失敗主義，對不起當年開疆拓土的前輩，並質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？自己不會脫黨，但一定參選到底。（記者曾韋禎攝）

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