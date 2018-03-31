綠營不只拚竹市長連任 推4新人挑戰議員版圖

2018-03-31 16:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕下屆新竹市議員選舉與市長選情如出一轍，未演先轟動，除了連任者，不少新人早已鴨子划水，提早開跑布局；民進黨部分，曾任立委柯建銘助理的鄭美娟已宣布參選東區，黨部執行長賴稟豐、市長室秘書曾文濤想角逐北區，另名市長室秘書陳建名則將標靶瞄準西區，每一位實力都不容小覷。

地方人士指出，鄭美娟、賴稟豐、曾文濤、陳建名4人與現任市長林智堅各有淵源，鄭美娟是立委柯建銘的地方特助，常代表出席地方場合；賴稟豐是民進黨新竹市黨部執行長，熟悉市政規劃藍圖；曾文濤與陳建名兩人都是林智堅秘書，兩人今天宣布投入議員選戰，打算用熱情、幹勁為市議會注入活水。

地方人士觀察，林智堅只要出席公開場合，鄭美娟、賴稟豐幾乎場場必到，曾文濤與陳建名「不是在辦公室看資料，就是在做地方服務的路上」，因為是秘書，也隨時伴隨在林智堅左右，4人被地方視為新世代「青年牌」與「美女牌」的代表，若順利進入議會，將讓議會擺脫些許陳腐之氣，帶來新氣象。

地方人士指出，林智堅3年前締造「百日奇蹟」，從一開始執政的步履蹣跚，到後來推動市民有感建設，力推「幸福工程」，民眾好評不斷。竹市議會版圖三分天下，國民黨、民進黨、新民意問政聯盟勢力不相上下，面對各營議員的犀利問政，林智堅確實需要一支強而有力、年輕，且反應超群的「捍衛隊」，承擔更多責任。

地方人士說，目前國民黨、新民意新人爭出頭的態勢未見明朗，民進黨4名新生代跨出步伐挑戰資深議員，將對年底市議員選舉造成何種影響，值得觀察。