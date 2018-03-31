吳釗燮赴立院說明WHA推案策略 綠委肯定

2018-03-31 14:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國今年能否參與世界衛生大會情況不容樂觀。為全面備戰，外交部長吳釗燮昨親自前往立法院與多位民進黨立委說明今年政府的推案策略。據轉述，我行政部門研判，今年「不太可能拿到邀請函」，因此盼能透過美日等友我國家的力量，「幫我們仗義執言」，此外，包含在大會中提案、致函WHO秘書長或進行辯論，都在外交部門評估的準備方案中，不過最終仍要看國際情勢如何發展才能做最終定案。

外交部長吳釗燮昨親自出席立法院民進黨團外交委員會政策小組會議，向民進黨立委說明今年世界衛生大會的推案策略，多位民進黨立委對外交部積極處理WHA的態度表示肯定，與會的還有外交部國際組織司司長徐佩勇等人。

民進黨立委邱志偉受訪時轉述，今年行政部門很早就判斷不太可能收到邀請函，因此本次參與WHA的重要策略就是透過多元管道，積極向國際社會發聲。由於近日台美關係穩定良好，邱志偉說，我方盼能爭取美日等友我國家替我國仗義執言，支持力道將不僅止於邦交國家。

與會立委認為，今年收到邀請函的可能性不高，因此行政部門很早就開始動員，包含民間團體、公部門與僑界，都在外交系統的動員串聯中；與會立委直言，今年的組織能量相較過去強大許多，「不像過去零零落落」，外交部門也準備一網路宣傳影片，看過的立委都說「簡單明瞭」，最重要的是向國際社會表達台灣被排除在WHA之外的不公平待遇。

民進黨立委羅致政受訪時表示，由於今年參與情況不樂觀，目前外交部門朝向在大會中提案、致函WHO秘書長等方向進行，不過仍未做最終定案。