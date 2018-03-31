反對黃煌雄出任促轉會主委 台大教授批他：出賣集體尊嚴換官位

台大教授陳翠蓮批評黃煌雄（圖中）汲汲營營於官位，不適合擔任促轉會主委。（記者叢昌瑾攝）

2018-03-31 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院在今日公布「促進轉型正議委員會」委員名單，主委由前監委黃煌雄雀屏中選。婉拒出任促轉委員的台大歷史系教授陳翠蓮，則在今日寫下她反對黃煌雄擔任主委的原因。

陳翠蓮在臉書上寫道，有一篇以「國立大學歷史系副教授」為名的媒體投書，對黃煌雄在當年撰寫《蔣渭水傳》，以及能在藍綠執政時期皆擔任監委一事給予肯定。

但陳翠蓮認為，這名歷史系副教授所認識的黃煌雄，其形象可能還停留在1970年代黨外運動時期。陳提到，黃煌雄所出版的《台灣的先知先覺者--蔣渭水》，在2006年已重新出版，並更名為「台灣的孫中山--蔣渭水傳」，黃煌雄後來還營造正在參選總統的馬英九與蔣渭水、台灣史的連結，批評黃煌雄「消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位」。

陳翠蓮強調，他認識黃煌雄超過30年，對他的行徑有較多觀察，她也希望轉型正義可以順利推動，因此不願口出惡言、批評。但她提到，已經有媒體將她打成鬥爭、反對和解的鷹派，這樣的指控與汙衊，對她擔任理事長的民間真相與和解委員會，在日後執行監督工作會有不有利影響，因此選擇不再沉默。

陳翠蓮表示，轉型正義不僅是追求歷史真相，也是一項龐大的心靈重建工程；不僅在探察高壓時代高貴的靈魂如何不計利害、奮起抵抗，也是檢驗人們面對權力、誘惑時如何保持堅定理想，促轉委員會主委更是如此，這也是她認為黃煌雄不適任的理由。