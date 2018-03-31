不再害怕做對的事！川普售台F-35 美資深議員有信心

美資深議員殷霍夫表示，相信川普會接受軍售台灣F-35的建議。（歐新社）

2018-03-31 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn）和參議院軍事委員會資深議員殷霍夫（Jim Inhofe），日前聯名致函給美國總統川普，呼籲售台F-35戰機。殷霍夫進一步表示，他對川普軍售F-35給台灣相當有信心。

根據《華盛頓自由燈塔》報導，殷霍夫表示，有鑑於美國對中國經濟、軍事崛起的關注，他相信川普「將會接受售台F-35戰機的建議。」

殷霍夫提到，在歐巴馬執政的八年期間，美國政府在國際間趨於弱勢，直到川普上任，讓美國再度奪回了自由世界領導者的地位。「我們將不再害怕做對的事情，以及在面臨敵人進犯的風險時，為我們的盟友挺身而出。」

柯寧和殷霍夫在信函中強調，為解決防禦方面的各種突發事件，現代化戰機是台灣的合理需求，也因此台灣要求美國支持他們採購F-35B。美國於1993年出售F-16給台灣，目前144架F-16預計在2023年完成全面性能提升，但根據合理運轉率，即時戰力可能僅有65架，「不足以維持可信賴的防禦能力」。

報導中提到，白宮尚未回覆這封信函。有研究員指出，出售F-35給台灣將，產生的風險將高於威攝力，但殷霍夫並不同意這項說法，他點出美國國家戰略報告中，已將中國視為最大威脅，「台灣是重要盟友，他們就站在威脅之前，持續支持我們的民主夥伴是非常重要的事情。」