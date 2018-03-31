杜絕虐童 藍委修法提高刑責

2018-03-31 13:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國虐童事件頻傳，為防止再有無辜兒童受害，國民黨立委王育敏、林為洲今表示，將提出「刑法第286條修正草案」，提高虐童刑責，未來若再發生虐童致死案，最高可處死刑，盼能藉此杜絕「殺童不會判死」的僥倖心態。

林為洲、王育敏今共同召開記者會，提出兒少相關修法的主張，建議將從司法正義面、托育環境面及通報機制面等三個面向，建構三層守護盾，讓孩子們安全免憂慮。

王育敏說，近日接連爆發幼托機構虐嬰事件，出現幼托人員對毫無反抗能力的嬰幼兒施暴，讓家長心生恐慌。為建構安全的幼托環境，王育敏表示，未來將與林為洲共同提出「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明文規定托嬰中心需裝設監視攝影設備，讓托嬰中心環境無死角，「不然孩子被強行灌食都不知道」。

王育敏也說，為提供家長挑選優質托育場所的相關資訊，她將提出「兒童及少年福利與權益保障法」及「幼兒教育及照顧法」修正草案，明確要求政府相關單位必須建置托育及教保人員的資料庫，提供民眾查詢，並加強主管機關、機構或幼兒園的查證義務，強化托育人員品質。

林為洲則說，他已透過臨時提案要求衛福部盡速研議在幼托機構裝設監視攝影器及調閱辦法，希望在發生兒少受傷情事時，能透過監視影片來還原事發的經過，對於孩子與家長、幼托機構來說，可以免於各說各話的情況，對於彼此都能保護其權益。