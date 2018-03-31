黃煌雄遭質疑親馬 政院力挺：白恐時期就為民主奮鬥

2018-03-31 12:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天公布促轉會主委由前監委黃煌雄擔任，立委則質疑黃煌雄立場親馬英九前總統，時代力量立委黃國昌日前質疑找黃煌雄任促轉會主委根本是在糟蹋轉型正義的價值，時代力量堅決反對到底。不過，行政院則力挺黃煌雄，認為是極適當的促轉會主委人選。

行政院發言人徐國勇表示，黃煌雄先生在黨外時期就從事民主運動，在當年白色恐怖時代，從事民主運動有相當危險性，很多人當時因從事民主運動，遭當時執政的國民黨迫害，有的人被抓去關，有人甚至喪失生命，黃煌雄在白恐時代就勇敢地站出來為台灣民主努力、奮門。

徐國勇指出，黃煌雄在擔任監委時期對拉法葉艦等國防事務的投入，也投入對不當黨產的調查，現在不當黨產很多資料都是黃煌雄任監委時期調查出來的，現在或許有些人對黃有意見，但這些意見經檢驗，是可以了解、澄清的，畢竟人選都必須立院同意，就由立院做決定。

黃國昌日前表示，2013年配合前總統馬英九違法亂紀的檢察總長黃世銘，在馬英九提名監委包庇下，最後竟然沒有被彈劾，引發輿論譁然，扮演關鍵角色的不就是監委黃煌雄嗎？

黃國昌說，找這種當初為了搏取馬英九青睞，爭取再當監委，也不惜踐踏法律、出賣靈魂的牆頭草當促轉會主委，根本是在糟蹋轉型正義的價值，堅決反對到底！