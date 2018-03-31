民團揚言帳篷拆了也不離開 柯：有權利坐那就不會趕

台北市長柯文哲上午出席新北投車站生日慶活動。（記者沈佩瑤攝）

2018-03-31 12:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕長期駐守捷運台大醫院站的「原住民轉型正義」帳棚上午遭強拆，原民團體強調「他們不會抗爭，但絕對會堅持下去，也不會屈服，就算沒有了這些帳棚，他們的人依舊會在總統府周邊傳達訴求。」台北市長柯文哲今表示，依法行事，如果有坐在那裡權利，不會驅趕，但是過去政府有很多該做的事情不敢做，這樣不對，要慢慢讓台灣成為法治國家。

柯文哲自23日起迄今，接連強拆公投盟、八百壯士、原住民轉型正義等陳抗團體帳篷，昨更在臉書張貼道路、人行道淨空的照片，展示終止「政治路霸亂象」的成果。

他今天上午出席新北投車站生日慶活動後受訪表示，台灣是個民主、自由的國家，但也應該必須法治，過去三年北市府還是有行政怠惰，但現在弄乾淨整齊就好。

由於部分陳抗團體在帳篷遭強拆後，已再度回原地重新搭棚駐守。柯文哲坦言，有路權當然可以申請臨時建物，但過去法律有漏洞，倘若用不同人頭，每人借兩天接起來，變相成為連續借用，「這該怎麼處理？」他已經指示副市長鄧家基儘速研擬新規定，「人民有陳抗的權利，但要在不太干擾周邊居民跟商家原則下。」

現場媒體詢問在臉書放清空照片，是否認為這是有感政績？柯回應，這不叫有感政績，政府很多該做的事情不敢，甚至假裝沒看到，「這樣不對」，該怎麼做就怎麼做，慢慢讓台灣成為法治國家。