時代力量插旗澎湖 推心理師蔡尚至參選議員

2018-03-31 11:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時代力量跨海抵澎插旗！今日正式推出內政部澎湖老人之家心理師蔡尚至，參選澎湖縣馬公第一選區縣議員，由秘書長陳惠敏頒授戰袍及簽署公約，誓言要奪下一席澎湖縣議員，並推動「勞權公投二階」連署。

首度跨海插旗的時代力量，由秘書長陳惠敏領軍，先公開推薦代表時代力量參選縣議員的蔡尚至，蔡服務內政部老人之家擔任心理師工作，對於澎湖海洋生態、澄清吏治及財務把關等，有很多年輕人的想法及意見，陳為其披上代表時代力量的黃色戰袍，並簽署公約，時代力量體諒年輕人參選財力問題，將為其代繳保證金。

另外陳惠敏此行也肩負推動勞權公投二階連署，今日在國立澎湖科技大學舉行活動，陳表示勞權公投首創廢止及創建法案，要廢止過勞的勞基法，並創制最低工資法，8月底前要完成30萬人次連署，希望趕上年底選舉合併舉行，同時這也是台灣首次投票及連署年齡降低至18歲，也就是讀大學就可參加，才會選擇在澎科大舉行。

同時陳也澄清澎湖青年陣線發起人、樹黨前主席冼義哲說法，冼宣稱時力要其退黨，代表時力參選縣議員，並指稱蔡尚至參選議員是玩假的；陳惠敏不滿表示，105年9月抵澎參加青年反賭遊行，與冼義哲見面並未談及選舉布局，當時時代力量也未想要在澎湖插旗，何來要脅退黨之說？而蔡尚至參選目標就是要當選，不是來玩或是來亂的。