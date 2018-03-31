真金不怕火煉？柯P歡迎大家來爆料

2018-03-31 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來頻遭前幕僚和名嘴爆料，柯P對此並不以為意，強調自己經得起檢驗，歡迎大家來爆料。

柯P前競選辦公室主任蕭亞譚、競選總幹事姚立明紛紛公開爆料柯P帳目不清，名嘴也爆出柯包括私下與頂新、遠東大老闆見面，網路上經營網軍等問題。柯P則不甘示弱，以「40歲以下沒人在看電視」、「活著就是對他們最好的報復」等語反擊。

柯P今日再被問到身陷爆料風波一事，他強調無論是帳目還是網軍，自己都經得起考驗，歡迎大家來爆料。