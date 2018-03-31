履行小英總統政見 沙崙綠能科學城動工

2018-03-31 11:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城，是總統蔡英文競選期間的重要政見之一，歷經籌備、規劃後，今天正式開工，行政院長賴清德主持動土，他強調這是中央傾洪荒之力推動的計畫，將扮演國內綠能科技產業的引擎，讓台灣成為綠能矽島。

科技部長陳良基表示，雖然之前5次流標，仍全力克服難關，順利展開，將成為國內綠能研發團隊聚集平台，科學城2016年宣示啟動，今天的開工，等於奏響了第一樂章，是重要里程碑。

今天的動土典禮，賴清德帶領行政院團隊南下參與，立委黃偉哲、王定宇、林俊憲，以及代理市長李孟諺等各界都出席，場面熱烈。

賴清德指出，感謝總統蔡英文的青睞，前行政院長林全的支持，讓科學城計畫得以順利推動，完成後，不僅可以造福台南，也能成為相關科技產業的引擎，加速發展。

賴清德說，為了推動綠能，修改、放鬆了電業法、再生能源法與能源法，並編列預算，且提出具體行動方案，全力執行，目前科學城已有國內外業者進駐，願景可期。

沙崙智慧綠能科學城計畫是配合政府落實「五加二」產業創新政策，以及「綠能推動」、「產業發展」、「科技創新」等三大綠能科技產業創新願景所推動，前年度啟動規劃，預計108年底起各區主體建築將陸續完工。

科學城座落於高鐵台南特定區，核心區涵蓋綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域，以及大台南會展中心等，周邊更有中研院南部院區、交通大學光電學院、成功大學歸仁校區及國家實驗研究院國家地震工程研究中心等研發機構。

今天是「綠能科技聯合研究中心」、「綠能科技示範場域」與「自駕車測試場域」的聯合開工動土，完成後，為科學城科技研發、智慧應用與就業的核心，對於宣示政府投入綠能科技發展意義重大。