國民黨台南市長提名進展 一塊看板說明進度...

國民黨台南市長提名地方關心進度，目前黨部大樓未掛看板，反而是要爭取提名的黃秀霜只能先搶佔旁邊的位置掛上看板。（記者唐在馨攝）

2018-03-31 08:29

〔記者唐在馨／台南報導〕年底縣市長藍綠陣營陸續提名確定，台南市民進黨已提名立委黃偉哲，但國民黨由誰出征？原本傳出三月底可能協調出結果，但迄今連市黨部的面看板都是「空」的，基層忍不住心急，到底何時能「掛」出人選？

國民黨台南市黨部位於台南精華地段，過去重大選舉都會掛出參選人看板，例如本屆總統大選還發生過，原本掛的是主席朱立倫的看板，但提名洪秀柱後換上洪秀柱的看板，發生「換柱」事件後又改掛上朱立倫看板的情事。

但在總統敗選之後，地方人士來來往往，發現這塊看板已「閒置」多時，偌大的門面空空盪盪，反而是旁邊有商業廣告搶進，甚至爭取提名的黃秀霜也已在旁邊租下廣告看板。

對此，基層人士直言，一塊看板已顯示出佈局及整合的緩慢，民進黨提名人選都已出來，國民黨多個縣市也都已確定提名人選，台南是艱困選區，但泛藍已有三人表態，各有支持人選，現在連遊戲規則都不確定，讓人心急。

對此，黨部人士透露，爭取提名的黃秀霜及前立委高思博，以及希望以泛藍共進人選的前警察局長陳子敬，目前對民調方式及陳子敬是否要加入國民黨參加民調，仍有一些不同的意見，各方已經努力協調，希望一個月內能有結果出來，而黨部的看板會由誰「入主」，屆時也會明確。