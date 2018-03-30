主打公共托育 侯友宜：努力讓家長不用抽籤

2018-03-30 23:06

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選的第二場集會式政見發表會今晚（30日）於新莊農會舉辦，前新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽依序上台發表，侯友宜主打公共托育，保證當選新北市長後，收托人數一定遠超過現在。

侯友宜今晚第一位上台發表政見，他說，在新北市擔任副市長7年多期間，52間公共托育中心都是由他找地點、招標完成，但現有收托量仍無法滿足民眾需求，未來若當選市長，他保證收托人數一定遠超過現在，努力讓家長們不用抽籤就能使用公共托育。

他還講到過去「一府二鹿三新莊」，新莊曾擁有歷史風華，尤其新莊廟街上的廟宇一點也不輸台北市的行天宮、龍山寺，未來他會持續創造新莊風貌以及行銷，讓新莊人找回光榮的認同感。

此外，侯友宜提及富邦悍將職棒認養新莊棒球場，新北終於盼到了主場球隊，他也去參與首戰，給球員加油打氣，「讓新莊認同感從棒球開始」；而國家電影中心落腳新莊，未來可望成為台灣電影文化產業重鎮，連結文創、後製剪接、數位動畫、整個電影工業產業鏈，再結合旁邊的知識知識園區，發展潛力絕不輸台北信義區。

侯友宜也提及，有外國朋友告訴他，只要從機場捷運兩側看到「一片綠海」的違章鐵皮工廠，就知道新北市到了，讓他聽了很難過；另外，新北市轄內還長期存在五股垃圾山，未來他將透過區段徵收、市地重劃等手段，「政府應該扮演更積極角色，創造市民、政府及廠商三贏。」