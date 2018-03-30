企業申請外勞 檢附勞資會議紀錄將漸進提高到4次

2018-03-30 19:06

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞基法修正案3月1日上路，包括每月加班工時上限、縮短輪班間隔、例假挪移，都必須經工會或勞資會議同意，為了強化勞資會議既有配套機制，勞動部今天（30日）表示，從5月1日起，雇主要申請外勞，必須檢附勞資會議的會議紀錄，將逐步從1次提高到4次。

這也就是說，未來要求申請外勞的事業單位，至少要開過4次勞資會議才能申請。為了避免過去都沒開勞資會議的事業單位無法申請外勞，勞動部也採取漸進式輔導，讓廠商逐步提高開勞資會議次數，減少衝擊。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說，根據規定，雇主若要申請外勞，必須向各縣市政府勞工主管單位申請無違反勞工法令證明書，以確保廠商確實遵守勞動法令，其中有一項就是須定期舉辦勞資會議，過去只要檢附最近一次的勞資會議紀錄，但勞動部今天做成解釋令，調整雇主申請無違反勞工法令證明時，必須檢附的勞資會議紀錄次數，5月起生效。

舉例來說，雇主申請外勞，5月～7月底向縣市政府勞工主管單位申請無違反勞工法令證明時，要檢附1次勞資會議紀錄，8月起到10月底要檢附2次，11月起到明年1月底要檢附3次，明年2月起則要檢附至少4次勞資會議紀錄。

勞動部這項函釋旨在因應勞基法修法，以有效落實勞資會議的運作，不過，沒有召開勞資會議並沒有罰則，但申請外勞時一定要檢附勞資會議紀錄，不檢附就無法申請，且漸進式提高檢附勞資會議紀錄次數的時間都已經框定，勞動部提醒事業單位，配合政府輔導並確實依規定舉辦勞資會議。相關規定可洽勞動部電話服務中心02-8995-6000諮詢。

申請上市櫃 每季要開一次勞資會議

至於企業申請上市櫃，也須檢附最近一年的勞資會議紀錄，也就是每季要開一次，至少要開4次勞資會議才能上市櫃。勞動部說，細節還在跨部會溝通。