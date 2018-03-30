綠委籲廢止「幽靈辦法」 整頓救國團青年活動中心

民進黨立委質疑救國團復興青年活動中心有附設景觀咖啡廳，等同營利旅館，未來應比照旅館業規定管理。（記者陳鈺馥攝）

2018-03-30 17:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團在全台有12處青年活動中心、1處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地方式營業使用。民進黨立委賴瑞隆今日呼籲，救國團是一隻靠「特權」營利的大怪獸，教育部應立即公告廢止無法源依據宛若幽靈的「青年活動中心管理及安全維護辦法」，交通部觀光局未來應接手管理，以違法旅館整頓全台青年活動中心，使其合法經營。

賴瑞隆表示，救國團長久以來以社會團體為名，卻經營龐大事業，特權使用國有土地，青年活動中心未符合旅館業規定，至今如何累積近57億元資產從未向全民交代，且其每年可動用收支預算近30億元，也僅需向內政部報備簡要財報，個別業務營運狀況沒人可監督。

賴瑞隆指出，救國團轄下青年活動中心經營規模龐大，劍潭青年活動中心房間265間，可容納922人；金山青年活動中心房間106間，可容納519人；墾丁青年活動中心房間100間，可容納360人，皆遠高於旅館業房間數30間的下限。

賴瑞隆提及，各青年活動中心使用的土地，有機關用地、原住民保留地、森林區林業用地等，而非旅館業應符合的商業區、住商混合區，或觀光用地。

賴瑞隆點出，救國團憑藉毫無法源依據的「青年活動中心管理及安全維護辦法」，不受旅館業管理規則規範，消防安全檢查採寬鬆的｢乙類｣，每年檢查一次，而非旅館業的｢甲類｣，每半年檢查一次。

青年活動中心更長年享受寬鬆的安檢特權，公共安全檢查採用比照民宿、宿舍、安養院等較寬鬆的H-1級，每2年申報一次，而非採用旅館業的B-4等級，每年申報一次。

賴瑞隆提及，救國團各青年活動中心的房間面積與電梯設備，多數未符合旅館業設立的規定，每年提供60萬人次住宿、120萬人餐飲，未來應比照旅館業規定管理。

他指出，救國團青年活動中心在國人觀念中普遍認定為旅館業，卻在過去政府強力壓力下，將目的事業主管機關指向｢主管青年事務｣的教育部青發署。

他強調，教育部應立即正式公告廢止｢青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法｣，因其所提供服務對象未符合「發展觀光條例」過渡期｢特定對象｣的條件，交通部觀光局應立即以違法旅館處置，讓這個黨國體制下產物早日走入歷史，以符合社會轉型正義期待。