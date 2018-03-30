綠委籲廢止「幽靈辦法」 整頓救國團青年活動中心

民進黨立委質疑救國團復興青年活動中心有附設景觀咖啡廳，等同營利旅館，未來應比照旅館業規定管理。（記者陳鈺馥攝）

2018-03-30 17:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團在全台有12處青年活動中心、1處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地方式營業使用。民進黨立委賴瑞隆今日呼籲，救國團是一隻靠「特權」營利的大怪獸，教育部應立即公告廢止無法源依據宛若幽靈的「青年活動中心管理及安全維護辦法」，交通部觀光局未來應接手管理，以違法旅館整頓全台青年活動中心，使其合法經營。

賴瑞隆表示，救國團長久以來以社會團體為名，卻經營龐大事業，特權使用國有土地，青年活動中心未符合旅館業規定，至今如何累積近57億元資產從未向全民交代，且其每年可動用收支預算近30億元，也僅需向內政部報備簡要財報，個別業務營運狀況沒人可監督。

賴瑞隆指出，救國團轄下青年活動中心經營規模龐大，劍潭青年活動中心房間265間，可容納922人；金山青年活動中心房間106間，可容納519人；墾丁青年活動中心房間100間，可容納360人，皆遠高於旅館業房間數30間的下限。

賴瑞隆提及，各青年活動中心使用的土地，有機關用地、原住民保留地、森林區林業用地等，而非旅館業應符合的商業區、住商混合區，或觀光用地。

賴瑞隆點出，救國團憑藉毫無法源依據的「青年活動中心管理及安全維護辦法」，不受旅館業管理規則規範，消防安全檢查採寬鬆的｢乙類｣，每年檢查一次，而非旅館業的｢甲類｣，每半年檢查一次。

青年活動中心更長年享受寬鬆的安檢特權，公共安全檢查採用比照民宿、宿舍、安養院等較寬鬆的H-1級，每2年申報一次，而非採用旅館業的B-4等級，每年申報一次。

賴瑞隆提及，救國團各青年活動中心的房間面積與電梯設備，多數未符合旅館業設立的規定，每年提供60萬人次住宿、120萬人餐飲，未來應比照旅館業規定管理。

他指出，救國團青年活動中心在國人觀念中普遍認定為旅館業，卻在過去政府強力壓力下，將目的事業主管機關指向｢主管青年事務｣的教育部青發署。

他強調，教育部應立即正式公告廢止｢青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法｣，因其所提供服務對象未符合「發展觀光條例」過渡期｢特定對象｣的條件，交通部觀光局應立即以違法旅館處置，讓這個黨國體制下產物早日走入歷史，以符合社會轉型正義期待。

  • 民進黨立委賴瑞隆今日秀出救國團復興青年活動中心接待企業的商業營利行為，每日訪客及包場名單皆羅列在外，與一般飯店宴客幾無差異。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委賴瑞隆今日秀出救國團復興青年活動中心接待企業的商業營利行為，每日訪客及包場名單皆羅列在外，與一般飯店宴客幾無差異。（記者陳鈺馥攝）

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